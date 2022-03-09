"المعجب" يزور جناح الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي

ورافقه في جولته وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة؛ حيث قدم العارضون عرضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.