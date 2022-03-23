"المعدات المكملة للطائرات" تبدأ شراكة مع "ديركو" لتطوير صيانة طائرات سي-130 "هرقل"

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن المملكة العربية السعودية وإفريقيا جوزيف رانك: تعد القوات الجوية الملكية السعودية واحدة من أكبر مشغلي طائرات هيركليز C-130 وأكثرهم شهرة في العالم، حيث تدعم هذه الطائرات المهام الوطنية والإقليمية الهامة، بينما يضمن دور ديركو كمورد مفضل لهذا الأسطول المعتمد من طائرات C-130، استمرار أطقم القوات الجوية الملكية السعودية في دعم مختلف المهام في أي وقت. ونحن نفخر بعلاقات الشراكة القوية في مجال طائرات هيركليز C-130 بين شركة لوكهيد مارتن والمملكة والتي تمتد لما يقرب من 60 عامًا، ونتشرف بتوسيع علاقتنا وخدمتنا للمملكة من خلال الشراكة الجديدة والمهمة.