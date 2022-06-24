المعلمون والمعلمات متفائلون بأكبر حركة نقل خارجي.. هل تتحقق الطموحات؟

وقالت: "من تلك الإجراءات تعويض سنة التقديم بنقاط نقطة عن كل سنة إلى عام ١٤٤٣، ومنح ربع درجة عن كل سنة خدمة للمتقدم، وأخيراً إضافة نقاط لمن حصل على دبلوم الاستثمار الأمثل ١٠ نقاط للدبلوم (فصل دارسي) ١٥ لدبلوم (فصليين دراسيين)"، في إشارة إلى إمكانية أن تساعد تلك النقاط العديد من المعلمين في تحقيق هدف النقل.