المغرب.. "طريق مكة" تواصل أعمالها في خدمة ضيوف الرحمن بمحطتها "الخامسة"
تواصل مبادرة "طريق مكة" تنفيذ أعمالها في مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك استمراراً لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.
وتمثل المملكة المغربية خامس محطات مبادرة طريق مكة بعد دول باكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش، وتهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يُستقبَلون عند وصولهم إلى مطارَي الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، في صالة خاصة بالمبادرة ويُنقَلون مباشرة لمقار إقامتهم دون انتظار.
وعبّر وكيل رقيب محمد عايش الحارثي، عن سعادته بخدمة ضيوف الرحمن ضمن المبادرة في المملكة المغربية، والعمل ضمن فريق المبادرة، مؤكدًا أن خدمة الحجاج وسام فخر واعتزاز، بينما قالت وكيل رقيب عواطف طالع المطيري :"إن خدمة حجاج بيت الله من بلدان مغادرتهم شرف عظيم"، مبينة أن الكوادر النسائية مدربة ومؤهلة على استخدام التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة".
وينفذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية في مطار محمد الخامس بالمملكة المغربية، وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.