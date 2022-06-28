المغرب.. "طريق مكة" تواصل أعمالها في خدمة ضيوف الرحمن بمحطتها "الخامسة"

وعبّر وكيل رقيب محمد عايش الحارثي، عن سعادته بخدمة ضيوف الرحمن ضمن المبادرة في المملكة المغربية، والعمل ضمن فريق المبادرة، مؤكدًا أن خدمة الحجاج وسام فخر واعتزاز، بينما قالت وكيل رقيب عواطف طالع المطيري :"إن خدمة حجاج بيت الله من بلدان مغادرتهم شرف عظيم"، مبينة أن الكوادر النسائية مدربة ومؤهلة على استخدام التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة".