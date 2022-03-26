المغلوث: المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري الفرص الاستثمارية

وتابع: يستضيف المؤتمر أكثر من 150 متحدثًا، منهم: الشريك المؤسس في شركة "آبل" ستيف وزنياك، والشريك المؤسس في شركة "نتفلكس" مارك راندولف، إلى جانب كثير من المتخصصين في الابتكار وريادة الأعمال الذين سيتوزعون على 100 جلسة نقاش. ويتضمن المؤتمر معرضًا مصاحبًا وورش عمل وأقسامًا للابتكار، ويتيح فرصة مهمة لصناع السياسات للاستماع لرواد الأعمال وفهم التحديات التي تواجههم؛ مما يسهم في صياغة بيئة ريادية عالمية موحدة أكثر استدامة ومرونة.