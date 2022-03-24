المفتي العام يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية

من جهة أخرى استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه، نائب وزير الشؤون الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الذي قدم للسلام عليه.