محليات
المفتي العام يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية
"بن سعيد" عرض عليه أعمال الوزارة وما تقوم به
استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتب سماحته بالرياض؛ نائب وزير الشؤون الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي قدم للسلام على سماحته.
وعرض "بن سعيد" على المفتي أعمال الوزارة وما تقوم به، كما شهد اللقاء مناقشة بعض الأعمال ذات العلاقة.
من جهة أخرى استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه، نائب وزير الشؤون الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الذي قدم للسلام عليه.