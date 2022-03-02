"المقبل": دور المؤسسات السعودية لدعم "الألكسو" مؤثر وفي ازدياد

كشف رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، عن ازدياد في دور المؤسسات الوطنية السعودية لدعم أعمال "الألكسو" خلال الفترة الماضية.

ووصف هذا الدور بالمؤثر والإيجابي الذي يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية وإيمانها بأهمية العمل مع المنظمات الدولية ومحيطها الإقليمي، حيث أقامت عددًا من الجهات السعودية ذات الصلة بمجالات عمل المنظمة مبادرات ومشاريع مشتركة.

ورفع "المقبل" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم غير المحدود لتمكين الدور السعودي في "الألكسو"، مقدمًا تقديره وامتنانه لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الذي وفر كل الإمكانات والتسهيلات لإبراز الدور السعودي في مختلف مجالات عمل المنظمة العربية "الألكسو".

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي هاني المقبل أن المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي تعقده جامعة الملك فيصل في الأحساء يوم الاثنين القادم، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة "الألكسو"، خلال الفترة 7-9 مارس 2022م، سيسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية على مستوى العالم العربي، ويعزز من توجهات مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يُعد إحدى ثمار الجهود التي تقوم بها السعودية على مستوى العالم العربي، لا سيما مع إطلاق السعودية مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

وذكر "المقبل" أن هذا المشروع يأتي في ظل ارتفاع الحضور السعودي في المنظمة خلال العام الماضي، من خلال التعاون والتكامل والتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ما جعل المحتوى السعودي من حيث المبادرات والبرامج يكون لها دور بارز في المنظمة مثل اختيار الدرعية العاصمة العربية للثقافة 2030م، والتي تأتي كثاني عاصمة سعودية يتم اختيارها للمرة الثانية بعد مدينة الرياض عام 2000، واستضافة محافظة العلا خلال شهر يناير الماضي لاجتماع المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"، للمرة الثانية بعد 42 عامًا من أول اجتماع استضافته المملكة.

وأضاف: من بين المشاريع التي تعمل عليها مؤسسات سعودية مع المنظمة وإطلاق برنامج الموهوبين العرب مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وذلك لتمكين الموهبين، وإيجاد بيئة محفزة للإبداع في العالم العربي، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم العربي نحو مستقبلٍ زاهر.

وأردف: من بين المشاريع المشتركة أيضاّ توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز و"الألكسو"، للنهوض بالثقافة التكنولوجية والأمن السيبراني في العالم العربي ووقاية الطفولة والشباب العربي من مخاطر المعلوماتية، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين "الألكسو" ومنتدى الجوائز العربية في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، حيث أصبحت "الألكسو" عضو في الجمعية العمومية للمنتدى، وتمت إضافة 3 جوائز لها ضمن الجوائز العربية المعتمدة في منظمومة جوائز المنتدى.

وأشار إلى عقد أول لقاء في تاريخ الألكسو مع دولة عربية، وهو اللقاء الافتراضي الذي حمل عنوان "الألكسو في السعودية"، بمشاركة 50 جهة وطنية و70 قائدًا من مؤسسات وجهات حكومية وخاصة وغير ربحية، والذي عرضت فيه الألكسو رؤيتها ومبادراتها وبرامجها المختلفة؛ لبحث سبل التعاون.