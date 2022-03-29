المكسيك تخطط لدخول السوق السعودي من خلال اللحوم والفواكه

تخطط المكسيك لتصدير منتجات الألبان واللحوم والتوابل الحارة والخضراوات والفواكه والعصائر والقهوة إلى السعودية، بعد أن باتت نحو 45 شركة في قطاع الأغذية والزراعة المكسيكية تملك شهادة "حلال".
ووفقاً لتقرير "السولد دي مكسيكو"، فإن وزارة الزراعة والتنمية المكسيكية اجتمعت بعدد من المنتجين وممثلي السفارات من الدول العربية والإسلامية؛ لعرض الفرص لتصدير المنتجات الغذائية إلى الأسواق السعودية والدول الأخرى في الشرق الأوسط.
وتحدّث السفير المكسيكي لدى الرياض عن قوة السوق السعودي، واصفاً السعودية بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وفرص نجاح المنتجات المكسيكية في أسواق المملكة وخاصة اللحوم بعد الحصول على شهادة "حلال"، ومن خلال البروتوكولات الصحية.