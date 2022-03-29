المكسيك تخطط لدخول السوق السعودي من خلال اللحوم والفواكه

وتحدّث السفير المكسيكي لدى الرياض عن قوة السوق السعودي، واصفاً السعودية بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وفرص نجاح المنتجات المكسيكية في أسواق المملكة وخاصة اللحوم بعد الحصول على شهادة "حلال"، ومن خلال البروتوكولات الصحية.