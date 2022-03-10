الملاحة الجوية تؤمن سلامة حركة الطائرات بمعرض الدفاع العالمي

يُذكر أن خدمات الملاحة الجوية السعودية، تحظى بالمكانة الأولى في إدارة المجال الجوي وصيانة الأجهزة الملاحية والكفاءة التشغيلية؛ مما جعلها في مقدمة القطاعات الحيوية والفعالة في معرض الدفاع العالمي، كما تعد عنصراً أساسياً في نجاح صناعة النقل الجوي وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.