"الملاحة الجوية "تبرم اتفاقية تعاون مع شركة "تاليس" العالمية لتوفير نظام إدارة الصيانة

كما أبدى المهندس الزيد ثقته بأن النظام سيحدث نقلة نوعية في خدمات الملاحة الجوية، من خلال الشراكة مع "تاليس" الفرنسية، التي اختِيرت من بين شركات عالمية عديدة، لما تمتلكه من خبرات وخطط تسويقية متقدمة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع النقل الجوي في المملكة، رافعًا الشكر لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، على دعمه للمشروعات المختلفة لشركة الملاحة الجوية، مؤكدًا أن العاملين في الشركة قد بذلوا جهودًا كبيرة للغاية في سبيل تطوير نظام إدارة الصيانة الفريد.