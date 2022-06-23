"الملاحة الجوية" تُوَقّع اتفاقيات لتطوير أبراج المراقبة الافتراضية وتسويق نظام إدارة الصيانة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد: "إن المذكرتين تُعززان الشراكة بين الطرفين، وتحققان الريادة في قطاع النقل الجوي؛ لا سيما أن الشركتين تمتلكان خبرة كافية وكفاءات متميزة في تخصصات النقل الجوي، كما أن شركتي إندرا وتاليس تمتلكان رصيدًا من الإنجازات العالمية في مجاليْ توريد وتركيب الأنظمة الملاحية، وتطوير وتسويق نظام إدارة الصيانة".