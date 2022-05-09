"الملكية الفكرية" تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم 2022

وتهدف المشاركة لتوعية الحضور في مجالات الملكية الفكرية وتقديم خدمات الهيئة المختلفة، ومنها خدمة العيادات الاستشارية التي تقدم الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الابتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.