"الملكية الفكرية" تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم 2022
محليات

"الملكية الفكرية" تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم 2022

لتوعية الحضور في مجالاتها وتقديم الخدمات المختلفة
واس
واس

شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف المشاركة لتوعية الحضور في مجالات الملكية الفكرية وتقديم خدمات الهيئة المختلفة، ومنها خدمة العيادات الاستشارية التي تقدم الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الابتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

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