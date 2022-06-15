"الملكية الفكرية" تعلن إتاحة التسجيل الاختياري للمصنفات المكتوبة

وبيّنت الهيئة الضوابط التي يجب توفرها عند تسجيل المصنفات المكتوبة المتمثلة في أن تكون تعبيراً وأن تكون مكتوبة، وأن يكون للمنصف أصالة تميّزه، وأن يكون تعبيراً عن الأفكار والعواطف بغض النظر عن جودة المحتوى، ويستثنى من تسجيل المصنفات المكتوبة، وفقاً لشروط لائحة التسجيل الاختياري للمصنفات المستثناة من الحماية في نظام حماية حقوق المؤلف، تسجيل الأفكار المكتوبة أو الأخبار اليومية أو أساليب العمل والإجراءات والحقائق المجردة.