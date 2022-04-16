الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 3 ملايين لتر من المياه بمحافظتَيْ حجة وصعدة

وجرى خلال المدة من 23 حتى 29 مارس 2022م في محافظة حجة، ضخ 2.891.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 452.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 54 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.