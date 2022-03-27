"الملك عبدالله للطاقة الذرية" تطلق المرحلة الـ4 لمبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة

وأشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، إلى أن هذه المبادرة تركز على دعم المحتوى المحلي للطاقة المتجددة؛ مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام بدعم ومتابعة مباشرة من قِبَل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لتشتمل على توطين الصناعات والخدمات والتقنيات، وتأهيل الكوادر البشرية، وإدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة التقليدية والطاقة البديلة في المملكة، لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة؛ تحقيقًا لتوجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.