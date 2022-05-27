الملك وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس إلهام حيدر علييف؛ رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.