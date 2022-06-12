الملك وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.