الملك وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية الإفريقي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس هاكيندي هيشيليما؛ رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الإفريقي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس هاكيندي هيشيليما؛ رئيس جمهورية زامبيا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.