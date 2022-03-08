الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يبارك إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة #مجلس_الوزراء، حيث أطلع -حفظه الله- المجلس على نتائج مباحثاته مع ملك مملكة البحرين، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
ومن جهة أخرى، جدد المجلس تأكيد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.
وبارك المجلس إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تُعدّ استكمالاً لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً، بما يتواءم مع أولويات رؤية 2030، وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.