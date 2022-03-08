الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يبارك إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة #مجلس_الوزراء، حيث أطلع -حفظه الله- المجلس على نتائج مباحثاته مع ملك مملكة البحرين، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.