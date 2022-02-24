السعودية

"الملك يهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني مشيدًا بتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين

ولي العهد أرسل برقية تهنئة بهذه المناسبة للشيخ نواف الأحمد معبرًا عن أصدق التهاني
"الملك يهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني مشيدًا بتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وكالة الأنباء السعودية (واس)
وكالة الأنباء السعودية (واس)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
الكويت
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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