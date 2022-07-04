الممرضون السعوديون بعد مباشرتهم لأعمالهم بالمشاعر المقدسة: سعادتنا كبيرة

ومن مكة المكرمة، تشارك الممرضة ريم باشهاب للمرة الرابعة عشرة في موسم الحج، مبينة أن سبب تكرار مشاركتها في مواسم الحج، طمعاً في الأجر في خدمة ضيوف الرحمن، وللمشاركة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة، ولما تجده من متعة العمل في مواسم الحج.