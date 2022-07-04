الممرضون السعوديون بعد مباشرتهم لأعمالهم بالمشاعر المقدسة: سعادتنا كبيرة
أبدى عدد من الممرضات والممرضين السعوديين، العاملين في منشآت "الصحة" بالمشاعر المقدسة، عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في هذه الأيام المباركة.
يشارك في موسم حج هذا العام 1443هـ 1237 ممرضًا وممرضة قدموا من مختلف مناطق المملكة، يتنافس الممرضون والممرضات، للفوز بفرص المشاركة في موسم الحج، رغبة في خدمة ضيوف الرحمن، وللمساهمة في إنجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج وإنجاح موسم الحج.
من صحة حفر الباطن، إلى مركز صحي مشعر عرفة، قطعت الممرضة السعودية نورة شتيوي العنزي، كل هذه المسافات، للتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، وزيادة خبراتها الميدانية في مجال الخدمات الصحية، والمساهمة مع زملائها وزميلاتها في إنجاح خطة "الصحة" لخدمة الحجاج، وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لهم.
تقول "نورة العنزي" إنها تشارك للمرة الثانية في موسم الحج، وسعيدة بهذه المشاركة، حيث حرصت على المشاركة، خدمة للوطن، وكسباً للأجر في خدمة ضيوف الرحمن.
من الرياض، غادر الممرض معاذ الغامدي، منزل أسرته وأطفاله، متوجهًا إلى مشعر منى، ليسجل مشاركته الأولى في موسم الحج، حيث باشر عمله في مستشفى منى الطوارئ، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن، والمساهمة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج والتيسير عليهم لأداء مناسك الحج.
الممرض هاني أحمد الحازمي، من صحة مكة المكرمة، يشارك للمرة السادسة عشرة، في موسم الحج، مؤكداً أنها تأتي لتأدية واجب وطني، وديني، ولاكتساب الخبرة في تقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن.
ومن مكة المكرمة، تشارك الممرضة ريم باشهاب للمرة الرابعة عشرة في موسم الحج، مبينة أن سبب تكرار مشاركتها في مواسم الحج، طمعاً في الأجر في خدمة ضيوف الرحمن، وللمشاركة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة، ولما تجده من متعة العمل في مواسم الحج.
الممرضة جميلة أحمد الزهراني قدمت من الطائف، للمشاركة في موسم الحج، وتحديداً ضمن الطاقم التمريضي في مستشفى جبل الرحمة بعرفة، مبينة أن مشاركتها في موسم الحج هذا العام تأتي للمرة السابعة، معبرة عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
ومن مكة المكرمة تشارك الممرضة أريج عبود البشري في موسم الحج للمرة الثامنة، مشيرة إلى أن حرصها يأتي طمعاً في الأجر لخدمة ضيوف الرحمن، ولإنجاح جهود الجهات المعنية، ولإظهار جانب من جهود التمريض الجبارة في مواسم الحج.
الممرضة لنا هاني خضر تشارك للمرة الرابعة في موسم الحج، وباشرت مهام عملها ضمن القوى العاملة في مستشفى منى للطوارئ، معبرة عن سعادتها بهذه المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.