المملكة.. الأولى عالمياً في تصدير التمور لعام 2021 بقيمة تجاوزت مليار ريال

وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور، في بيان له، إلى أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعون.