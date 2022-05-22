"المملكة القابضة" تعلن بيع الوليد بن طلال 16.87% من أسهمه لـ "صندوق الاستثمارات"

أعلنت شركة "المملكة القابضة"، إبرام اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 19 مايو 2022 بين المساهم الرئيس ومؤسّس الشركة الأمير الوليد بن طلال، وصندوق الاستثمارات العامة، والتي قام بموجبها الأمير الوليد بن طلال آل سعود، ببيع 625 مليون سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة التي تمثل 16,87% من إجمالي أسهم الشركة.