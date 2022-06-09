المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية في إفريقيا لمعالجة أسباب الإرهاب

وأضاف: عدم الاستقرار في عدد من البلدان الإفريقية أدى إلى إيجاد بيئة لتسلل الجماعات الإرهابية، وحصولها بطريقة غير مشروعة على مصادر تمويلية متعددة من خلال استغلال الموارد الطبيعية مثل مناجم الذهب، وخطف الرهائن مقابل الحصول على فدية، وجباية الأموال في المناطق التي يسيطرون عليها، والرشاوى، وتهريب المخدرات.