المملكة تؤكّد اتخاذها عديداً من التدابير الرامية إلى دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم

وأضاف: إن المملكة قامت بعدد من التدابير في سوق العمل لتوفير خيارات العمل المناسبة، وعلى الرغم من الآثار السلبية للجائحة على العالم، إلا أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ارتفعت من (11 %) إلى أكثر من (12 %) مع نهاية عام 2021م، كما تم توفير التعليم عن بعد لهم، وإعداد بروتوكولات للمدارس والمراكز لتتناسب مع ظروف الجائحة، وتم دعم (63) من الجمعيات المعنية بهم بمبلغ يتجاوز (سبعة عشر) مليون دولار.