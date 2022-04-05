المملكة تؤكد ضرورة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل

وقال "العتيق": تؤمن المملكة بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)، ولقد سارعت المملكة إلى الانضمام إلى المعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.