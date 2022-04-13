المملكة تبحث مع عمان توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم، برئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي والوفد المرافق له من مسؤولي الجهات الحكومية في سلطنة عمان ذات العلاقة وشركات جهاز الاستثمار العماني، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الشركات السعودية الرائدة.