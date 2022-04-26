المملكة تبرم اتفاقية مع شركة لوسد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

وتُعدُّ هذه الاتفاقية خطوة مهمة، تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوُّع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة، تتلاءم مع المستقبل، وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين. كما تأتي تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين سبق أن أعلنهما صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله-، إضافة إلى كونها تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون، والتشجيع على استخدام النقل المستدام.