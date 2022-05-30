المملكة تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السيبراني في مجلس التعاون

وجاء اجتماع اللجنة في إطار دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرئيس، في تعزيز التعاون لتحقيق مجتمع سيبراني آمن بدول المجلس يقدم أفضل الخدمات في المجال وسط المخاطر السيبرانية التي تتعرض لها الدول حول العالم، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والسبل الكفيلة بحماية وإدارة التحديات في المجال.