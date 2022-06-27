المملكة تترأس اجتماع اللجنة المعنية بالأعاصير المدارية في بحر العرب

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في ظل الاهتمام العالمي غير المسبوق بالظواهر الجوية الطارئة التي تشهدها الأرض، حيث تمثل اللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ جزءًا مهمًا في أولويات القضايا المتعلقة بالكوارث وما تخلفه من آثار جسيمة على البشرية، خاصةً مع ازدياد أعداد الأعاصير المدارية في المنطقة والعالم.