المملكة تترأس اجتماع "توجيهية" منظمة مراقبة السلامة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط

واستهدف الاجتماع إلى متابعة مخرجات خطوات الإعلان عن إنشاء المنظمة والبدء بأعمالها، ومن أهمها دعم الدول الأعضاء في تنفيذ برنامج SSP، لتعزيز قدرات الدول في مجال مراقبة السلامة من أجل تحقيق الأولويات والأهداف الإقليمية والامتثال لمتطلبات السلامة الدولية إضافة إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العمومية للإيكاو A39~12، ودعم خطط الإيكاو العالمية للسلامة والملاحة الجوية GASp &GANP.