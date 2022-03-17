المملكة تحصد جميع الميداليات الذهبية في الأولمبياد الخليجي للرياضيات

وشارك 28 من الطلبة في إجراء عدد من التجارب العلمية في اختبار الفيزياء العملي، ضمن اختبارات عملية تأتي امتدادًا للاختبارات النظرية، وتتمحور حول وقوفهم على ظواهر جديدة في الطبيعة ومواد متقدمة؛ منها المستشعرات التي تستخدم في الطائرات وأجهزة الاتصالات.