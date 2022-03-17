المملكة تحصد جميع الميداليات الذهبية في الأولمبياد الخليجي للرياضيات

نجحت المملكة العربية السعودية، في حصد جميع الميداليات الذهبية في منافسات الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء 2022م.
ووفق وزارة التعليم، جاء ذلك امتدادًا للإنجازات التي يحققها طلابنا وطالباتنا.
وكانت فعاليات الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء الذي تستضيفه وزارة التعليم، وينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، قد انطلقت في المنطقة الشرقية لمدة خمسة أيام برعاية أمير المنطقة، وبمشاركة أكثر من 70 طالبًا وطالبة؛ تعزيزًا لقدراتهم التنافسية والعلمية في المسابقات الدولية.
وشارك 28 من الطلبة في إجراء عدد من التجارب العلمية في اختبار الفيزياء العملي، ضمن اختبارات عملية تأتي امتدادًا للاختبارات النظرية، وتتمحور حول وقوفهم على ظواهر جديدة في الطبيعة ومواد متقدمة؛ منها المستشعرات التي تستخدم في الطائرات وأجهزة الاتصالات.