المملكة تحصد 4 شهادات تميز في "القمة العالمية لمجتمع المعلومات"

ومنحت شهادات التميز لمشاريع "منصة اختبار" المقَدّمة من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، و"برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية" المقَدم من هيئة الحكومة الرقمية عن فئة بناء القدرات، و"تحدي الأمن السيبراني" المقَدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، و"مشروع مركز دعم تطوير الأعمال" المقَدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فئة العلوم الإلكترونية.