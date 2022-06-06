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المملكة تدعم الجهود الدولية لمنع استمرار التجاوزات النووية الإيرانية

"مجلس المحافظين" تناقش سبل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة
المملكة تدعم الجهود الدولية لمنع استمرار التجاوزات النووية الإيرانية
سفير المملكة لدى جمهورية النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا عبدالله بن خالد بن سلطان
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ذكر سفير المملكة لدى جمهورية النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم الاثنين، أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع استمرار التجاوزات النووية الإيرانية، ومماطلتها في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا المعلقة في المواقع غير المعلن عنها، وذلك خلال مشاركة المملكة في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح عبدالله بن خالد عبر حسابه في "تويتر" أن الدورة ستناقش قضايا شائكة من ضمنها تجاوزات إيران في برنامجها النووي.

وأضاف أن الدورة ستناقش أيضاً الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسبل تعزيز التعاون بشأنها، ومحاولة إيجاد صيغ تفاهم تفضي إلى تسوية بعض الإشكاليات الفنية في ظل الظروف الدولية الراهنة.

سفير المملكة لدى جمهورية النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا
عبدالله بن خالد بن سلطان
التجاوزات النووية الإيرانية

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