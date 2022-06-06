المملكة تدعم الجهود الدولية لمنع استمرار التجاوزات النووية الإيرانية

ذكر سفير المملكة لدى جمهورية النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم الاثنين، أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع استمرار التجاوزات النووية الإيرانية، ومماطلتها في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح القضايا المعلقة في المواقع غير المعلن عنها، وذلك خلال مشاركة المملكة في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.