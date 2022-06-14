المملكة تدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن تقارير الأمم المتحدة توثق بشكل مستمر معاناة الفلسطينيين والانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال بحقهم".