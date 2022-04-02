المملكة تدعو لأهمية تضافر الجهود الدولية ضد تهديدات استخدامات تكنولوجيا المعلومات

وأكد أنه فيما يخص تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19 خلال العامين الماضيين، فقد تم تطوير قائمة بضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد، وذلك بعد دراسة عدة معايير وأطر وممارسات دولية، وتهدف هذه الضوابط الوطنية إلى رفع مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني عن طريق تمكين العمل عن بعد بطريقة آمنة والتكيف مع التغييرات في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الصمود ضد التهديدات السيبرانية عند إتاحة العمل عن بعد.