المملكة تدعو مجلس الأمن لإدانة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد البنى التحتية

في رسالة بعث بها وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعا القائم بأعمال الوفد بالإنابة، المستشار محمد العتيق، مجلس الأمن الدولي إلى تسجيل إدانته وبشدة للهجمات الإرهابية المستمرة على البنی التحتية الحيوية، والمدنيين، والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومن بين هذه الهجمات الإرهابية المستمرة، الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومحطة المختارة بجيزان.