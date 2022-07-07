المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي شرق النيجر

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني النيجري في منطقة (ديفا) شرق جمهورية النيجر، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من جنود القوات الأمنية.