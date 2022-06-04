المملكة ترأس اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لمؤتمر الاتصالات الراديوية 2023

وشهد الاجتماع الذي ترأسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، مناقشة "82" مساهمة مقدمة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات حول تنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، والعمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها.