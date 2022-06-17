المملكة ترحب بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الخاصة بلبنان بحق عميلَيْن تابعَيْن لميليشيا "حزب الله" الإرهابي

ودعت المملكة المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي يعاني الممارسات الإرهابية العبثية للميليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا -عمداً- في إزهاق أرواح الأبرياء؛ ما تسبّب في فوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الإرهابية.