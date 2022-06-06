المملكة تستضيف أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "تستمر رحلة تطوير قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة المتماشية مع طموحات المملكة والمنبثقة من رؤية 2030. وإقامة موسم الجيمرز هي أكبر دليل على استمرار تلك المسيرة, ونهدف من خلال هذا الحدث العالمي لتقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي, ومنح مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية والجميع تجربة غير مسبوقة".