المملكة تستضيف الدورة الـ"32" لدول أعضاء هيئة مكافحة الجراد

ويناقش الاجتماع في دورته الحالية التي تستمر فعالياته على مدى 5 أيام، عددًا من الموضوعات الحيوية، من أبرزها تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة "2019–2021"، وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة، وتحسين وتطوير عمليات المكافحة، والتغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي، والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من "2022-2025م".