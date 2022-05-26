المملكة تستضيف دورة كتابة التقارير الوطنية لتنفيذ ‏الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة

اختتمت أمس دورة إعداد التقارير الوطنية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي استضافتها ‏المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.