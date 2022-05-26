محليات

المملكة تستضيف دورة كتابة التقارير الوطنية لتنفيذ ‏الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة

بمشاركة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمفوضية السامية
المملكة تستضيف دورة كتابة التقارير الوطنية لتنفيذ ‏الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة
الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري
واس
واس

اختتمت أمس دورة إعداد التقارير الوطنية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي استضافتها ‏المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

جاء ذلك بمشاركة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا".

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، أن الدورة تقدم تجارب عالمية ومحلية تسهم في رفع جودة التقارير الوطنية في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة.

يذكر أن دورة إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالاتفاقية ‏الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة تعقد للمرة الثانية؛ حيث ‏استضافت المملكة الأردنية الهاشمية الدورة الأولى.

جامعة الدول العربية
ذوي الإعاقة

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