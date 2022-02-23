المملكة تستضيف فعاليات المعرض السعودي - القرغيزي

تستضيف المملكة العربية السعودية المعرض السعودي - القرغيزي، الذي تنطلق فعالياته خلال المدة من 24 إلى 27 فبراير 2022م بالمدينة الرقمية بالعاصمة الرياض.

ويهدف المعرض الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع سفارة جمهورية قيرغيزستان بالمملكة، إلى تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين السعودي والقيرغيزي من خلال إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، ومنتدى رجال الأعمال، إضافة إلى معرض لمنتجات قيرغيزستان ومناطق للترويج للسياحة والعروض الثقافية الشعبية.

وتشمل فعاليات المعرض عروضًا فلكلورية بمشاركة 30 عارضًا من الجانب القيرغيزي يمثلون الشركات الصناعية المعتمدة مع وزارة البيئة والزراعة القيرغستانية، والغرفة التجارية والصناعية.

ومن المقرر أن يُعقد على هامش المعرض منتدى مصاحب لرجال الأعمال والغرفة التجارية والصناعية لكلا الجانبين في 27 فبراير بحيث يتضمن المنتدى إقامة حلقات ورش عمل في عدة جوانب ذات اهتمام مشترك وجلسات نقاشية من رجال الأعمال من كلا الجانبين.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف من خلال إقامة المعرض السعودي القيرغيزي لتعزيز أعمالها وشراكاتها على الصعيد الدولي والثنائي بين الجانبين السعودي والقيرغيزي بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين.