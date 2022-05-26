المملكة تستضيف منتدى المنافسة العربي الرابع العام المقبل

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن استضافة المملكة لمنتدى المنافسة العربي الرابع العام القادم.
وسيعقد هذا المنتدى للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعدما تم الإعلان عن هذه الاستضافة في ختام المنتدى بنسخته الثالثة في مسقط، عمان.
وأكدت الهيئة العامة للمنافسة أن استضافة المملكة لهذا المنتدى تأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 لاقتصاد حيوي وجذاب تسوده المنافسة العادلة التي تحفز المنشآت على التطوير والابتكار.
ويمثّل المنتدى فرصة للاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في حماية المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.