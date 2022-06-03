المملكة تستعرض جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة بـ"ستوكهولم + 50"

وأكد المهندس الغامدي، أن المملكة رفعت مستوى إسهاماتها الوطنية، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015م، وذلك من خلال العديد من المبادرات ومنها - على سبيل المثال - توفير نصف احتياجات المملكة المحلية للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه؛ كما أعلنت المملكة استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وانضمت إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، والذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار (30%) من مستويات 2020م.