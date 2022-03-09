المملكة تستعرض جهودها في مكافحة جائحة كورونا في قمة عالمية بلندن

استعرض وفد سعودي ضم عددًا من المسؤولين في وزارتي الصحة والمالية، الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في إدارة جائحة "كوفيد -19" على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك دعمها السخي لمبادرة أدوات الوصول السريع خلال رئاستها لمجموعة العشرين للعام 2020 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي؛ منها دعم لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي "CEPI"، وللتحالف العالمي للتطعيم والتحصين "Gavi"، ومنظمة الصحة العالمية "WHO"، بالإضافة للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى؛ لضمان توافر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، كما تبعت هذه الجهود مساعدات لعدد كبير من الدول قدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فاقت 333 مليون دولار.