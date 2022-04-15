المملكة تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

ودعت المملكة المجتمعَ الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.