المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، الموافق الأول من مارس كل عام، واعتمدته المنظمة الدولية للحماية المدنية كمناسبة سنوية تعزز قيم المشاركة المجتمعية لأجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية ومنسوبيها في مختلف دول العالم لتعميق مفاهيم السلامة ونشر الوعي الوقائي.

وأكد المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني، تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ من توفير كل ما يحقق سلامة الإنسان والمحافظة على المكتسبات والممتلكات العامة والخاصة، وينسجم مع مسمى وشعار اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام (سلامة الإنسان .. بناء ونماء)، لطرح قضايا السلامة والوقاية من المخاطر كمفهوم مشترك يتحمل الجميع مسؤوليته ويعمل على تحقيقه ونشره وترسيخ مفاهيمه كجزء من سلوكنا اليومي يمكّن الإنسان من أن ينتهجه كأسلوب حياة.

وأضاف أن المديرية العامة للدفاع المدني أعدت خطة فاعلة وشاملة للاحتفاء بهذه المناسبة في جميع مناطق المملكة بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة وتفاعل جميع فئات وشرائح المجتمع، تشمل عددًا من الفعاليات المتنوعة التي يتحقق من خلالها الاطلاع على المخاطر المحيطة بالإنسان وكيفية تجنبها وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها وتعزيز مفهوم الحماية من المخاطر واستمرار الإنسان سالمًا للبناء والنماء.