المملكة تشارك بـ163 مشروعاً في منظمتَي (ISO) و(IEC)

وأكد "الضلعان" أن الدراسات والآراء باسم المملكة نتج عنها إحداث العديد من التغييرات في المشاريع الدولية؛ إذ أرسلت المملكة العديد من الملاحظات الفنية لتحديث المواصفة الدولية للبرمجيات الصحية، ونتيجة لذلك أُعِيدت دراسة المواصفة دوليًا ودُعِيَ ممثلو المملكة وممثلو خمس دول أخرى لإعداد خطة لتحديث المواصفة تتوافق مع منهجية إعدادها الدولية بما يخدم التطور التقني في هذا المجال، والإسهام في تحديد المصطلحات والتعريفات القياسية لأدوات الحجامة وللحجامة الجافة والحجامة الرطبة، وتحديد ضوابط السلامة قبل وأثناء وبعد استخدام تلك الأدوات، وقيادة المملكة لمشروع المواصفة القياسية الدولية حول ضوابط السلامة لأدوات الحجامة (ISO/DIS 5227)، وذلك ضمن أعمال اللجنة الفنية الدولية لمواصفات منتجات الطب البديل والتكميلي.